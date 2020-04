Haaland PSG: contatti avviati con il Borussia Dortmund (Di domenica 19 aprile 2020) Il PSG fa sul serio per Haaland: contatti avviati con il Borussia Dortmund in vista dell’estate. Real Madrid alla finestra Il Paris Saint-Germain ha avviato i contatti con il Borussia Dortmund per l’acquisto di Erling Haaland, rivelazione della stagione 2019/20, in vista della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante classe 2000 potrebbe già lasciare la Bundesliga dopo pochi mesi dal suo approdo. Oltre all’interesse del PSG, si registra anche quello del Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lo sfotto del PSG ad Haaland è stato ideato da Neymar : “Gli piacciono queste cose”

Psg - richiamo dall’Uefa dopo l’esultanza-sfottò nei confronti di Haaland in Champions

Il papà di Haaland attacca con ironia il PSG : “Avete mostrato classe dentro e fuori dal campo” (Di domenica 19 aprile 2020) Il PSG fa sul serio percon ilin vista dell’estate. Real Madrid alla finestra Il Paris Saint-Germain ha avviato icon ilper l’acquisto di Erling, rivelazione della stagione 2019/20, in vista della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante classe 2000 potrebbe già lasciare la Bundesliga dopo pochi mesi dal suo approdo. Oltre all’interesse del PSG, si registra anche quello del Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com

Juanito12568293 : @giacomo94_ @SalpadrinoT Sì dicevo qualcosa di prendibile. Sancho fortissimo, secondo me rimane un altro anno a Dor… - FaNaTiKo21 : @93Carmine @J_Mercato @juventusfc @PSG_inside @marco_rogerio_ Perché? Se dimostra di essere da Juve gioca in Champi… - 24LeRoi : @F_Manga18 Esatto. C'è anche da considerare che il PSG ha bisogno di una punta, Cavani andrà via, quindi perchè non… - F_Manga18 : @24LeRoi Altre non me ne vengono in mente, lo stesso Real ha Benzema (e il PSG ha Cavani che è vecchio). Forse fors… - tuttocmIT : ?? Il #RealMadrid prepara il doppio colpo: #Haaland subito (i blancos sono intenzionati a pagare la clausola di 75 m… -

