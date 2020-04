Guarite 2128 persone, ma sono 433 le vittime. Scendono i nuovi casi. Il trend di crescita mai cosi basso: l'1,7%, (Di domenica 19 aprile 2020) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 433 decessi per coronavirus. Il totale delle vittime passa cosi' a 23.660. Lo rivela il bollettino diffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile. I guariti sono invece 2.128 in piu' rispetto a ieri, per un totale di 47.055. Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi contro 3.491 di ieri con un trend di crescita che scende sotto il 2%, attestandosi all'1,7%, valore più basso dall'inizio dell'epidemia. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri, 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) Nelle ultime 24 ore siregistrati in Italia 433 decessi per coronavirus. Il totale dellepassa cosi' a 23.660. Lo rivela il bollettino diffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile. I guaritiinvece 2.128 in piu' rispetto a ieri, per un totale di 47.055. Il totale delleche hanno contratto il virus in Italia è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047contro 3.491 di ieri con undiche scende sotto il 2%, attestandosi all'1,7%, valore più basso dall'inizio dell'epidemia. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635in cura nelle terapie intensive, con una dedi 98 pazienti rispetto a ieri, 25.033ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti ...

