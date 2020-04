Gravina: «Il calcio è un movimento economico che fa girare 5 miliardi di euro» (Di domenica 19 aprile 2020) Alla trasmissione “Che tempo che fa” è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina Serie A. Lui si batte contro lo stop al campionato. Fermarsi oggi sarebbe un disastro ma siamo preoccupati perché se il calcio non riparte, sono problemi per il futuro. Una scelta di questo tipo comporterebbe responsabilità inaudite. Io non posso essere il becchino del calcio italiano. Devo difendere il calcio e non capisco la resistenza nel non avviare, con tutte le garanzie possibili, una riorganizzazione dell’intero movimento sportivo Ha ricordato i due gruppi contrapposti. In questo momento ci sono due gruppi apparentemente contrapposti: quelli che ritengono che si debba chiudere tutta l’attività legata al mondo dello sport e l’altra, della quale faccio parte, che ritiene di continuare. Io parlo del possibile e quando parlo ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Gabriele Gravina : “Il calcio deve ripartire”

“Non voglio essere il becchino del calcio italiano”. Gravina da Fazio chiede chiarezza al governo

Calcio - Gabriele Gravina : “Se il calcio non ripartisse ci sarebbe un pesante impatto negativo - sul settore e sul Paese” (Di domenica 19 aprile 2020) Alla trasmissione “Che tempo che fa” è intervenuto il presidente della Figc GabrieleSerie A. Lui si batte contro lo stop al campionato. Fermarsi oggi sarebbe un disastro ma siamo preoccupati perché se ilnon riparte, sono problemi per il futuro. Una scelta di questo tipo comporterebbe responsabilità inaudite. Io non posso essere il becchino delitaliano. Devo difendere ile non capisco la resistenza nel non avviare, con tutte le garanzie possibili, una riorganizzazione dell’interosportivo Ha ricordato i due gruppi contrapposti. In questo momento ci sono due gruppi apparentemente contrapposti: quelli che ritengono che si debba chiudere tutta l’attività legata al mondo dello sport e l’altra, della quale faccio parte, che ritiene di continuare. Io parlo del possibile e quando parlo ...

MatteoPedrosi : A Gravina farei ascoltare le parole del Prof. #Brozzi, responsabile sanitario #Milan: 'Far ripartire il calcio vorr… - Sport_Mediaset : #Figc, #Gravina: 'Non posso essere il becchino del calcio, non ci fermiamo'. #SportMediaset - MCriscitiello : @gagravina 1 @fabfazio 0 @chetempochefa Pressing alto di Fazio contro il calcio e la ripresa. Ha cambiato argomento… - infoitsport : Figc, Gravina: “Non sarò il becchino del calcio italiano. Impatto negativo in caso di stop” - ScMotorieSelmi : Coronavirus, Gravina: 'Fermarsi oggi sarebbe un disastro' -