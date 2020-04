Gigi Marulla | la storia del “Re” di Cosenza | dal gol nello spareggio salvezza alla

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un bomber diventato “Re” a. Luigidetto, nato a Stilo, avrebbe compiuto oggi 57 anni. E’ stato amatofollia dcittà calabrese per cui ha giocato 330 volte segnando 91 gol. A parte brevi periodi durante i quali ha vestito le maglie di altre squadre (Acireale, Avellino, Genoa e Castrovillari) il suo nome è legato indissolubilmentecittà dei Bruzi. Uno di quegli attaccanti definiti “di categoria”, ma che in Serie A non avrebbero sfigurato. E la Serie A lo voleva, lo cercava: lui, però, giurò amore al: “La città mi ha adottato – spiegò in un’intervista – e io mi sento cosentino. Ho scelto di restare col cuore e non mi pento di nulla”.segnò gol bellissimi, indimenticabili. Uno in particolare, il gol che nel ...