Gallera: “Senza le condizioni adatte il 4 maggio la Lombardia non riapre” (Di domenica 19 aprile 2020) "Senza le condizioni adatte, il 4 maggio non riapriremo", così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha commentato una eventuale Fase 2 per la regione Lombardia. Ospite a "Che tempo che fa?" su Rai Due ha spiegato che per ripartire tutti dovranno avere mascherine e guanti e si dovrà misurare la temperatura sul luogo di lavoro: "Senza ciò non si riapre". Leggi su fanpage (Di domenica 19 aprile 2020) "Senza le, il 4non riapriremo", così l'assessore lombardo al Welfare Giulioha commentato una eventuale Fase 2 per la regione. Ospite a "Che tempo che fa?" su Rai Due ha spiegato che per ripartire tutti dovranno avere mascherine e guanti e si dovrà misurare la temperatura sul luogo di lavoro: "Senza ciò non si riapre".

