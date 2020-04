Funerali sindaco Sommese, folla in strada anche a Baiano: ma qui nessuna ha pensato a una zona rossa (Di domenica 19 aprile 2020) Non si placano le polemiche dopo i Funerali del sindaco di Saviano che hanno portato alla decisione da parte del governatore della Campania De Luca di istituire una zona rossa per l'intero comune: decine di persone si sono radunate in strada per salutare il primo cittadino Carmine Sommese deceduto a causa del Coronavirus creando diversi assembramenti. Una scena che si sarebbe ripetuta anche nel comune di Baiano dove il feretro si è fermato prima di raggiungere Saviano dinanzi alla clinica dove il primo cittadino, medico, lavorava: ma c'è chi si chiede come mai in questo caso non siano stati presi provvedimenti. Leggi su fanpage Gente in strada per i funerali del sindaco di Saviano - De Luca - ‘Comune in quarantena’

