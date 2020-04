FOTO Marta Ponsati | chi è la moglie di di Callejon | una splendida catalana doc per l’ala

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020) Josè Mariaè ormai un “figlio di Napoli” e con lui nel capoluogo campano ci sono ormai da tanti anni lae le loro due figlie. Un grande amore ed una bellissima famiglia per l’attaccante del Napoli. Soprattutto, però, una consorte davverocome lui. Una ragazza molto bella come dimostrano leprese dal suo profilo Instagram. View this post on Instagram Dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso…Con levantar el tuyo cada vez que te caigas, es suficiente A post shared by(@romero) on Jul 10, 2018 at 3:11pm PDT View this post on Instagram IBIZA A post shared by(@romero) on Jun 16, 2018 at 10:38am PDT View this post on ...