Fontana: “Nostra delibera Rsa come quella del Lazio”, la replica: “Da noi nessun caso Lombardia” (Di domenica 19 aprile 2020) Botta e risposta a distanza tra la regione Lombardia e il Lazio dopo le parole di Attilio Fontana in merito alla gestione delle Rsa e alle inchieste aperte nei giorni scorsi: secondo il governatore lombardo anche il Lazio avrebbe approvato una delibera simile a quella della Lombardia. In una nota la regione Lazio ha spiegato che si tratta di false accuse e che c'è stata una gestione diversa. Leggi su fanpage (Di domenica 19 aprile 2020) Botta e risposta a distanza tra la regione Lombardia e il Lazio dopo le parole di Attilioin merito alla gestione delle Rsa e alle inchieste aperte nei giorni scorsi: secondo il governatore lombardo anche il Lazio avrebbe approvato unasimile adella Lombardia. In una nota la regione Lazio ha spiegato che si tratta di false accuse e che c'è stata una gestione diversa.

repubblica : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Nostra delibera su Rsa come quella del Lazio, ma attaccano solo noi'. La replic… - pidemath : RT @La_manina__: #Fontana ci riprova, ma colleziona l'ennesima legnata. La nostra delibera sulle Rsa uguale a quella del Lazio, dichiara.… - ScaccianoceF : RT @LaPrimaManina: #Coronavirus in #Lombardia, #Fontana: 'La nostra delibera sulle #RSA è come quella del #Lazio, ma attaccano solo noi'… - beppeoner : RT @La_manina__: #Fontana ci riprova, ma colleziona l'ennesima legnata. La nostra delibera sulle Rsa uguale a quella del Lazio, dichiara.… - IndignatoDenji : RT @La_manina__: #Fontana ci riprova, ma colleziona l'ennesima legnata. La nostra delibera sulle Rsa uguale a quella del Lazio, dichiara.… -