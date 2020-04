Fognini | «Il calcio? Sono matti Scherzano con la vita delle persone | inseguono solo il

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 aprile 2020) Sul Corriere della Sera una bella intervista a Fabio. E’ andato via dalla Spagna quando le cose, lì, erano ancora tranquille, racconta. Oggi è in Liguria, con moglie e figli, ad Arma di Taggia, dove hanno una casa. Il tennis per ora è fermo fino al 13 luglio, ma lui fa fatica ad immaginare una ripresa. «Mah, in questo momento faccio fatica a immaginare la ripresa.sincero: mi dispiace perchétornei grandi e danno tanti punti,ma non so se in Asia tornerò più. Già all’Olimpiade di Tokyo quest’anno non sarei andato. La mia paura più grande non è prendere il virus, ma trasmetterlo. Nonpiùpapà e marito». Scherza su come passa il tempo chiuso in casa, tra giochi con i figli e l’aspirapolvere. E parla del futuro. «Sto cercando di convincere ...