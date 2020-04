Fisciano, guarito il medico del Pronto Soccorso (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFisciano (Sa) – È guarito il medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera, residente a Fisciano ma domiciliato da anni a Salerno risultato positivo al tampone covid-19 lo scorso 26 marzo. Ad annunciarne la guarigione ed il ritorno a casa è il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa. “Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Asl che, a seguito della negatività dei due tamponi a cui è stato sottoposto, come previsto dal protocollo, ne ha certificato la guarigione. Auguriamo agli altri concittadini, che stanno lottando per combattere questo terribile virus, di rimettersi prontamente! Intanto continuiamo a restare a casa!”. L'articolo Fisciano, guarito il medico del Pronto Soccorso proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Èildeldell’Ospedale Umberto I di Nocera, residente ama domiciliato da anni a Salerno risultato positivo al tampone covid-19 lo scorso 26 marzo. Ad annunciarne la guarigione ed il ritorno a casa è il sindaco di, Vincenzo Sessa. “Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Asl che, a seguito della negatività dei due tamponi a cui è stato sottoposto, come previsto dal protocollo, ne ha certificato la guarigione. Auguriamo agli altri concittadini, che stanno lottando per combattere questo terribile virus, di rimettersi prontamente! Intanto continuiamo a restare a casa!”. L'articoloildelproviene da Anteprima24.it.

