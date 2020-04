Firenze. Autorità portuale regionale, approvato il Piano delle attività (Di domenica 19 aprile 2020) approvato il Piano delle attività per il 2020 dell’Autorità portuale regionale. Con una delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ed approvata dalla Giunta regionale toscana, sono stati autorizzati gli investimenti e il pagamento delle spese correnti previsti per il 2020 per la gestione dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio e Maria di Campo. “Come ogni anno valutiamo ed approviamo l’attività dell’Autorità portuale regionale – spiega l’assessore Ceccarelli – riservando particolare attenzione agli investimenti previsti per il potenziamento ed il miglioramento dell’infrastruttura portuale. Inevitabilmente, per la complessità e le dimensioni del Porto, Viareggio si distingue per la quantità di interventi, ma ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 aprile 2020)ilattività per il 2020 dell’Autorità. Con una delibera proposta dall’assessorealle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ed approvata dalla Giuntatoscana, sono stati autorizzati gli investimenti e il pagamentospese correnti previsti per il 2020 per la gestione dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio e Maria di Campo. “Come ogni anno valutiamo ed approviamo l’attività dell’Autorità– spiega l’assessore Ceccarelli – riservando particolare attenzione agli investimenti previsti per il potenziamento ed il miglioramento dell’infrastruttura. Inevitabilmente, per la complessità e le dimensioni del Porto, Viareggio si distingue per la quantità di interventi, ma ...

