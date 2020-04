Federfarma | accordo con la Regione Campania | saranno distribuite 500mila mascherine

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 aprile 2020) “Con l’le farmacie si sono impegnate a distribuire gratuitamente 500 milaprotettive acquistate dalla. Ad ogni farmacia che aderirà all’iniziativaconsegnate 300protettive, allestite in confezioni da 2; le stessegratuitamente alle famiglie indigenti, attraverso l’esibizione del codice di esenzione per reddito”. Nicola Stabile, presidente die Domenico Della Gatta, presidente di Assofarm, rispettivamente associazioni rappresentative delle farmacie territoriali private e comunali, rendono noto di aver siglato nei giorni scorsi con il presidente della, Vincenzo De Luca, un protocollo d’intesa che vede le farmacie campane impegnate in prima linea nella lotta alla diffusione del Covid-19. “La distribuzione partirà a ...