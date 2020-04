Fase 2 | sport con autocertificazione e termoscanner per la metro?

Corriere : Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di s… - Coninews : ln previsione della Fase 2 dell’emergenza COVID-19, il CONI, incaricato dal Ministro per le Politiche giovanili e l… - Corriere : Riaperture anticipate, il governo - albertomarti : RT @Corriere: Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di salire sul… - flo_flo70 : RT @Corriere: Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di salire sul… -

Fase sport Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase sport