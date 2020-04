Famitsu elegge Pokémon Spada e Scudo come Gioco dell' Anno mentre Death Stranding

Leggi su eurogamer

(Di domenica 19 aprile 2020) Le popolari riviste giapponesie Dengeki PlayStation htenuto pochi giorni fa le loro consuete premiazioni annuali, iDengeki Game Awards 2019.da programma, sono stati elargiti premi diversi per ogni settore,Miglior Grafica, Miglior titolo action e, ovviamente, anche l'ambito premio. Questa volta, la vittoria se l'è aggiudicata Pokémon, gli ultimi esponentia famosa serie RPG di Nintendo e Game Freaks.Un altro titolo che si è distinto in queste nuove premiazioni è indubbiamente, il quale da solo è riuscito a vincere ben quattro premi: Miglior IP inedita, Miglior Action Adventure, Miglior Grafica e Miglior Protagonista. Se contiamo anche due premi a Hideo KojimaMiglior Creatore e Miglior Creatore in Cina, allora i premi salgono a sei.Leggi altro...