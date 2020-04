Fabio Fognini e il mondo «matto» del calcio che vuole ripartire perché «insegue solo il business» (Di domenica 19 aprile 2020) Nella vulgata comune, anche durante questa fase di emergenza sanitaria, sembra che uno dei principali e più impellenti problemi nel nostro Paese sia la ripresa dei campionati di calcio. Fabio Fognini non usa mezzi termini per definire le posizioni di chi non vede l’ora di far ripartire la Serie A, sottolineando come anche tutti gli altri sport abbiano deciso – come inevitabile – di fermarsi vista la situazione. Il tennista ligure sottolinea come di fronte ai morti non possa passare la linea dell’egoismo da business. LEGGI ANCHE > La lunga volata di Davide Martinelli, il ciclista professionista che consegna farmaci in bici nella sua Lodetto «Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone- ha detto Fabio Fognini nella sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera -. Scherzano con la salute delle persone, inseguono ... Leggi su giornalettismo Tennis - Fabio Fognini : una lunga sosta per curare gli infortuni e godersi la famiglia. Una pausa per allungare la carriera

Fabio Fognini : “La vedo grigia sulla ripresa. Sinner? Non ha fatto niente a livello di exploit. Ci sono i nomi per vincere la Davis”

Fabio Fognini ospite di #VFQuarantineStories (Di domenica 19 aprile 2020) Nella vulgata comune, anche durante questa fase di emergenza sanitaria, sembra che uno dei principali e più impellenti problemi nel nostro Paese sia la ripresa dei campionati dinon usa mezzi termini per definire le posizioni di chi non vede l’ora di farla Serie A, sottolineando come anche tutti gli altri sport abbiano deciso – come inevitabile – di fermarsi vista la situazione. Il tennista ligure sottolinea come di fronte ai morti non possa passare la linea dell’egoismo da business. LEGGI ANCHE > La lunga volata di Davide Martinelli, il ciclista professionista che consegna farmaci in bici nella sua Lodetto «Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone- ha dettonella sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera -. Scherzano con la salute delle persone, inseguono ...

giannettimarco : RT @giornalettismo: «Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone. Scherzano con la salute delle persone, inseguo… - MarcoCampa10 : RT @giornalettismo: «Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone. Scherzano con la salute delle persone, inseguo… - giornalettismo : «Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone. Scherzano con la salute delle persone, ins… - SalvatoreSodan1 : @flavia_pennetta @Fulvia_Fognini @fabio_fognini ve lo ricordate questo articolo Reggio Calabria 2009 - sportli26181512 : Juve, senti Morata: 'A Torino stavo da dio..': L'attaccante dell'Atletico Madrid, durante la diretta Instagram con… -