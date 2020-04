F1 | cronaca GP Cina virtuale | Charles Leclerc vince alla grande su Albon | 16° Ciro

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020)non si ferma più eanche il Gran Premiodi F1 della. Sul circuito di Shanghai, laddove si sarebbe dovuto disputare l’appuntamento vero e proprio, questa sera si è solamente corso con i simulatori nel campionato voluto da FIA e Liberty Media, ma il ferrarista ha fatto sua la prova in maniera netta, dominando dall’iniziofine. Alle sue spalle il rivale di sempre su F12019, ovvero il thailandese Alexander(Red Bull) mentre al terzo posto si è classificato il cinese Guanyu Zhou su Renault dopo un bel duello con il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) che ha scontato una penalità. Quinta posizione per George Russell (Willams), sesta per Louis Deletraz (Renault) e settima per Esteban Gutierrez (Mercedes). Chiude in una onorevole sedicesima posizioneImmobile su Alpha Tauri, tenendo in alto l’onore ...