Etero che si fingono gay per fare soldi su OnlyFans: esplode la polemica (Di lunedì 20 aprile 2020) OnlyFans (qua per scoprire quanto si guadagna) è un social network dove – per vedere i contenuti esclusivi del proprio idolo – devi sottoscrivere un abbonamento. Per questo motivo alcuni ragazzi Eterosessuali si fingerebbero gay su OnlyFans per strizzare l’occhio al mondo omosessuale ed accalappiare quella fetta di pubblico. A smascherare questi furbetti (seppur senza far nomi) è stato l’influencer Stephen Dallas che è gay e felicemente sposato. “Sono così stufo di tutti questi ragazzi Eterosessuali che usano il queerbaiting (termine anglofono che letteralmente significa ‘accalappia gay’, ndr) usando altri modelli gay ed il loro pubblico per un guadagno personale. Loro fingono letteralmente di essere gay nei loro video di Instagram ed OnlyFans, ma nelle loro chat di gruppo ci chiamano ‘fr**ci‘. Se volete ... Leggi su bitchyf Elettra Lamborghini "più lesbica che etero"/ "Il mio fidanzato Afrojack un'eccezione"

Elettra Lamborghini : "Sono più lesbica che etero - AfroJack è stato un'eccezione"

Jay e il suo compagno di vita etero, Silent Bob, riprendono i loro ruoli da impiegati ... La sceneggiatura “è stata riscritta, mentre parliamo, a causa della pandemia, del coronavirus, perché ...

Amatissimo da uomini e donne, Justin ha scritto su Instagram Story: «Non mi mentirò più, voglio che la verità venga a galla. Mi amo e lo farò sempre. Gay, bisex, etero: sii quello che sei. Sono io che ...

