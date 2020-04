Emma Marrone su Belen Rodriguez: “lei non ha fatto niente di male” (Di lunedì 20 aprile 2020) Emma Marrone in diretta su Instagram con lo scrittore Luca Bianchini risponde a qualche domanda dei follower, ovviamente, quando si parla della cantante salentina il ricordo di Stefano De Martino è sempre vivo nei fan: tanto che uno di loro ha chiesto alla ragazza: “hai perdonato Belen Rodriguez?” La risposta, del tutto esilarante della cantante, ha lasciato i follower senza parole ma anche divertiti: “Oddio, assolutamente, ma non dovevo perdonare Belén sEmmai…Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così” View this post on Instagram Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi ... Leggi su bigodino Emma Marrone : “Se ho perdonato Belén Rodriguez? Lei non ha fatto niente di male”

