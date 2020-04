Emma Marrone: “Se ho perdonato Belén Rodriguez? Lei non ha fatto niente di male” (Di domenica 19 aprile 2020) Emma Marrone, nel corso di una diretta su Instagram, ha risposto alle tante domande dei fan. Una bambina le ha domandato: "Hai perdonato Belén?". La cantante, mostrando la consueta allergia alle polemiche sterili, ha replicato di non dover perdonare la showgirl perché non ha fatto niente di male. Leggi su fanpage Chiedono ad Emma Marrone : “Hai mai perdonato Belen?” ecco la sua risposta

Emma Marrone perdona Belen Rodriguez? La rivelazione sorprendente

