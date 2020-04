Emergenza Covid, al Niguarda di Milano, i medici fanno festa il reparto di malattia infettiva è vuoto! (Di domenica 19 aprile 2020) Macchinari fermi e spenti, letti vuoti e i medici dell’ospedale del Niguarda fanno festa, questa è la foto postata da medici e infermieri di uno dei 5 reparti di malattia infettiva dell’ospedale. Una immagine bellissima che volevamo vedere da tempo che finalmente è arrivata. Il Niguarda di Milano è uno degli ospedali da settimane in prima linea alla lotta contro il Coronavirus. I medici raccontato: “È un piccolo passo, ma importantissimo. L’Emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma una prima buona notizia c’è. Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati Covid. Ventisette posti letto che fino a pochi giorni fa avevano ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 in Puglia - Emiliano “Priorità alla salute - no ai facili entusiasmi - dobbiamo prepararci alla ripartenza per non scatenare il caos”

Emergenza Covid-19 - Coldiretti - prezzi alle stelle in Puglia - raddoppiati i prezzi di zucchine e arance - le fragole vendute come oro

Rai - con il Covid ascolti e bilancio migliorano. Ma dopo l’emergenza torneranno i vecchi problemi (Di domenica 19 aprile 2020) Macchinari fermi e spenti, letti vuoti e idell’ospedale del, questa è la foto postata dae infermieri di uno dei 5 reparti diinfettiva dell’ospedale. Una immagine bellissima che volevamo vedere da tempo che finalmente è arrivata. Ildiè uno degli ospedali da settimane in prima linea alla lotta contro il Coronavirus. Iraccontato: “È un piccolo passo, ma importantissimo. L’non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma una prima buona notizia c’è. Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati. Ventisette posti letto che fino a pochi giorni fa avevano ...

sonoleventi : Perché la Germania può ripartire prima rispetto a noi? La Germania è il paese europeo ha governato la situazione… - rtl1025 : Come sarà il servizio al tavolo nei bar dopo questa emergenza ?????? #Covid_19 #coronavirus - Avvenire_Nei : #Covid_19 #Papafrancesco dona ventilatori alla #Siria e a #Gerusalemme - RosPalumbo : RT @emergenzavvf: Anche i #vigilidelfuoco nel doodle di #Google che ringrazia chi si sta impegnando nell’emergenza per il #Covid_19: “Thank… - lavocedigenova : Emergenza covid-19: medici liguri esclusi dalla task force che il presidente Toti ha istituito per la fase 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19, altri 7 decessi nelle Marche Senigallia Notizie Pietro, Caterina e gli altri 14 neonati: è record di nascite al Santa Chiara

Un record arrivato nonostante il momento difficile per tutti dovuto al covid-19. Un’emergenza che non ha fermato l’èquipe del punto nascita di Santa Chiara che ha continuato a svolgere il ...

Bonus Abruzzo per Covid: da comuni assistenza su domande servizi di supporto per cittadini

L’Aquila. I comuni abruzzesi si attivano per supportare i cittadini nella richiesta delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 9/20 in favore dei nuclei familiari in ...

Un record arrivato nonostante il momento difficile per tutti dovuto al covid-19. Un’emergenza che non ha fermato l’èquipe del punto nascita di Santa Chiara che ha continuato a svolgere il ...L’Aquila. I comuni abruzzesi si attivano per supportare i cittadini nella richiesta delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 9/20 in favore dei nuclei familiari in ...