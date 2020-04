Emergenza Covid-19, sale il numero di contagiati a Siciliani carni, sono 33 i lavoratori positivi (Di domenica 19 aprile 2020) sale il numero dei lavoratori positivi al Covid-19 all’azienda di lavorazione carni “Siciliani spa” a renderlo noto è stato il vicepresidente della regione Puglia, Antonio Nunziante. In un primo momento si era detto che i casi accertati erano 5, poi è arrivato il risultato di 100 tamponi che ha evidenziato l’esistenza di altri 28 lavoratori positivi. L’azienda ha reso noto che il reparto dove i dipendenti contagiati lavoravano è stato momentaneamente chiuso per sanificazione. L’azienda precisa che tutti i lavoratori sono in possesso di Dpi. La commissaria prefettizia di Palo del Colle, Rossana Riflesso, ha richiesto alla Asl una relazione su quanto accaduto per prendere eventuali provvedimenti. Leggi su baritalianews Emergenza Covid - al Niguarda di Milano - i medici fanno festa il reparto di malattia infettiva è vuoto!

Emergenza Covid-19 in Puglia - Emiliano “Priorità alla salute - no ai facili entusiasmi - dobbiamo prepararci alla ripartenza per non scatenare il caos”

Emergenza Covid-19 - Coldiretti - prezzi alle stelle in Puglia - raddoppiati i prezzi di zucchine e arance - le fragole vendute come oro

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid: alle 17 live con il giornalista del Corsera Marco Imarisio Il Piccolo Coronavirus, Arcuri: bandita la gara per i test sierologici. A breve in Friuli analisi a campione su 3 mila persone

I test sierologici permetteranno di condurre uno studio di sieroprevalenza, per la determinazione della percentuale di italiani contagiati dal coronavirus UDINE. «Noi siamo pronti per dotare ... Lo ha ...

Che Tempo Che Fa su Rai2: gli ospiti di stasera, domenica 19 aprile di Fabio Fazio

Il programma di punta della seconda rete di Viale Mazzini torna ad occuparsi dell’emergenza sanitaria Coronavirus con una serie di aggiornamenti, servizi, interviste e dibattiti sulla pandemia che da ...

