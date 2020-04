Emergenza Covid-19 | Commessa e mamma di due figli racconta la sua odissea | “Io dimessa

(Di domenica 19 aprile 2020) Stefania, unadi un negozio della Magliana a Roma hato la sua. La donna, madre di duedi 23 e 26 anni, vive a Roma ed è stata una delle prime contagiate dal virus nel Lazio. I primi sintomi risalgono al 27 febbraio poi il ricovero allo Spallanzani per crisi respiratoria: “Avevo un raffreddore, niente di più. Dopo una settimana, è cominciata ad apparire qualche linea di febbre, andava e veniva. Per scrupolo sono andata dal dottore ma non sono voluta entrare, ci ho parlato dalla finestra. Il sabato successivo la mattina mi sentivo bene, poi il pomeriggio sono entrata in crisi respiratoria”. Il 22 marzo le sue condizioni migliorano e Stefania viene traferita alHospital di Calpalocco dove sono ricoverati i pazienti positivi alnon gravi . Stefania fa 5 tamponi, tre sono positivi e gli ultimi due ...

sonoleventi : Perché la Germania può ripartire prima rispetto a noi? La Germania è il paese europeo ha governato la situazione… - rtl1025 : Come sarà il servizio al tavolo nei bar dopo questa emergenza ?????? #Covid_19 #coronavirus - Avvenire_Nei : #Covid_19 #Papafrancesco dona ventilatori alla #Siria e a #Gerusalemme - PaolaFe60208246 : RT @ROMA_News: Oggi su @rep_roma l’impegno di @santegidionews accanto ai Rom durante l’emergenza #Covid_19 - ItalyinSPA : ?? #COVID19 A causa di problemi tecnici, il sito internet dell’Ambasciata italiana a #Madrid rimanda erroneamente a… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid

Senigallia Notizie

Così, il premier Giuseppe Conte in una intervista a Il Giornale. Parlando delle task force di tecnici per affrontare la fase 2 dell'emergenza Coronavirus, il presidente del consiglio ha spiegato: "In ...come faccio sempre per i passaggi più delicati che il Paese sta attraversando - dice - Il compito del comitato è quello di elaborare analisi e proposte utili per la ripresa graduale dell’attività ...