Emergenza Coronavirus | Conte | «MES ha cattiva fama in Italia»

(Di domenica 19 aprile 2020), le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppesul MES e sugli Eurobond Nel corso dell’intervista concessa a Sueddeutsche Zeitung, il Presidente del Consiglio Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla delicata situazione dell’economia europea dovuta all’. «Inil MES ha una. Anche perché, non dobbiamo dimenticarcene, al popolo greco sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero il credito nell’ultima grande crisi finanziaria. Finora molti paesi europei stanno guardando unicamente ai propri bilanci, e ai propri vantaggi. La Germania ha un bilancio superiore rispetto alle regole UE, e non funziona da locomotiva bensì da freno. Eurobond? All’Unione Europea serve tutta la potenza di fuoco possibile, e nello ...