Emergenza Coronavirus: a Madeira un focolaio vicino a Cristiano Ronaldo

Paura per l'isola di Madeira e per Cristiano Ronaldo: a pochi chilometri dalla casa del portoghese c'è un focolaio di Coronavirus Il Coronavirus spaventa il Portogallo e si diffonde a macchia d'olio. L'epidemia ha raggiunto anche l'isola di Madeira, dove si trova Cristiano Ronaldo dall'inizio dell'Emergenza. In particolare si è sviluppato un vero e proprio focolaio a Camara de Lobos, a pochi chilometri dalla villa dove si trova l'attaccante della Juve. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati trovati una decina di casi positivi a circa 20 km da dove vive CR7. Il presidente regionale Miguel Albuquerque ha deciso di instaurare un vero e proprio cordone sanitario intorno alla città, isolando 18mila abitanti.

Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

virginiaraggi : Abbiamo aperto una nuova struttura d’accoglienza per 40 donne senza dimora, all’interno dell’Istituto San Michele a… - luigidimaio : Ringrazio tutto il personale del ministero degli Esteri, circa 2.500 persone alla Farnesina e quasi 5 mila in tutto… - virginiaraggi : I tassisti sono tra i lavoratori colpiti da questa crisi causata dall’emergenza coronavirus. Eppure alcuni di loro… - krizia_lops : @animedistinte Purtroppo non lo si può prevedere, le riprese sono state bloccate per via del coronavirus, ma la cas… - soloio0509 : RT @manuscod: Nessun procedimento penale x la vigilessa che ferma un anestesista durante un'emergenza... emergenza!!! Ma la dovete smetter… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza Coronavirus, a Quiliano la dottoressa Orlando lascia il consiglio comunale: entra Petrocca IVG.it Amadeus, "Rifare Sanremo? Il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus"

Il conduttore, quest'anno ha presentato per la prima volta, con successo il Festival di Sanremo. Da tempo prima dell'emergenza coronavirus si è parlato dell'ipotesi di un bis "La prima volta che te lo ...

Ripatransone, la passione per il Cavallo di Fuoco diventa “virtuale” ai tempi del Coronavirus

Le manifestazioni connesse all'Ottava di Pasqua, festività clou della Città di Ripatransone in onore della Madonna di San Giovanni, sono state da tempo annullate in virtù dell'emergenza Coronavirus ma ...

