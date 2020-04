Ema Stokholma risponde a Luca Dondoni e gli lancia una frecciatina (VIDEO) (Di domenica 19 aprile 2020) Ema Stokholma, dopo aver letto le dure critiche che Luca Dondoni le ha rivolto via La Stampa, ha deciso di rispondere su Instagram scusandosi innanzitutto per gli errori commessi dovuti sia all’ora tarda, sia alla tensione da diretta. “Mi sono appena svegliata dalla pennichella perché stanotte abbiamo fatto le ore piccole per commentare l’evento musicale One World Together At Home che è andato in onda su Rai Uno. Mi sono svegliata leggendo un articolo di Bitchy nel quale Dondoni critica la mia conduzione e ci sta, ho sbagliato un paio di cose, come ho usato il termine ‘reunion’ parlando dei The Rolling Stones quando non si sono mai sciolti, usando questo termine un po’ alla francese e non è giusto. Ho sbagliato anche il titolo dell’album dei Pearl Jam: Megaton NO, Gigaton SI. Chiedo scusa, erano le tre di notte ed ero ... Leggi su bitchyf Ema Stokholma massacrata da Dondoni per quello che è successo a Together At Home

Gemitaiz ex fidanzato Ema Stokholma : un passato difficile

In Italia lo show va in differita tv il 19 aprile su Mtv alle 2o, poi su VH1 alle 22 e Comedy Central alle 23. Mentre per la diretta dell'1.45 per Rai Uno hanno commentato Ema Stokholma e Fabio Canino ...

In Italia è andato in diretta su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, con la conduzione di Ema Stokholma e Fabio Canino. E tra stasera e domani sarà ancora sui canali ViacomCbs Network ...

In Italia è andato in diretta su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, con la conduzione di Ema Stokholma e Fabio Canino. E tra stasera e domani sarà ancora sui canali ViacomCbs Network ...