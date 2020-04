Dr House M D sbarca su Sky Uno per una maratona di tutte le stagioni | scoppia in Italia

Leggi su optimagazine

(Di domenica 19 aprile 2020) Dopo il successo di Doc Nelle tue Mani su Rai1, quello di New Amsterdam su Canale5 e The Good Doctor su Rai2, sembra che i tempi siano maturi per tornare ad amare DrM.D.. I fan e i patiti di questo atipico dottore che ha cambiato la storia dei medical drama allontanandosi dai modelli melodrammatici di E.R. e Grey's Anatomy, e catapultando tutti nel suo lato oscuro, presto tornerà a rivivere grazie a Sky. Le maratone non mancano in questi giorni di quarantena forzata e mentre Sky Atlantic +1 (canale 111) continua a cavalcare i grandi successi della rete, anche Sky Uno ripiegherà sulle serie tv ma, soprattutto, su DrM.D.Una serie di promo hanno annunciato che la data da segnare in agenda è quella del 25 aprile. Sarà proprio quello in giorno in cui una delle serie più amate e viste nei primi anni di questo secolo, debutterà su Sky ...