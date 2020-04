reportrai3 : «Abbiamo delle vasche e gli stoccaggi [dei liquami]» Dove? «Li ho dietro». Me li fai vedere? «Guarda, se vuoi r… - Inprimeit : Dove li metto i bambini quest’estate? - izumikouheis : dove cazzo lo metto senza togliere ssss. we'll see - laino_anna : @Niko8016 @degraldo Vergognoso non ho altre parole. La televisione di stato ??! Ma il canone quest’anno vedrai dove glielo metto - taevbloom : quel guanto con i brillantini sai dove te lo metto taehyung se non ti azzitti -

Ultime Notizie dalla rete : Dove metto Coronavirus, “il vecchietto dove lo metto”? Il Fatto Quotidiano L'Europa è in malafede. Ma l'Italia è inguardabile

Da noi infatti si parla (e si vota, come al Parlamento Europeo) spesso a sproposito, non sapendo come stanno le cose o, peggio, facendo finta di non saperlo. Proviamo allora a mettere in fila qualche ...

Il vero Eriksen con la nuova Inter ora è una riserva che cerca intensità

Dare a Conte un centrocampista che non fa la fase difensiva è come mettere una chianina nel piatto di un vegetariano. Cosa c’entra Eriksen con Vidal? Cominciamo da qui il viaggio nel mistero del ...

Da noi infatti si parla (e si vota, come al Parlamento Europeo) spesso a sproposito, non sapendo come stanno le cose o, peggio, facendo finta di non saperlo. Proviamo allora a mettere in fila qualche ...Dare a Conte un centrocampista che non fa la fase difensiva è come mettere una chianina nel piatto di un vegetariano. Cosa c’entra Eriksen con Vidal? Cominciamo da qui il viaggio nel mistero del ...