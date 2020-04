Dopo il funerale a Saviano arriva l’Esercito. Domani il vicesindaco dal prefetto (Di domenica 19 aprile 2020) La storia del funerale del sindaco di Saviano (Napoli) pieno di gente ha fatto il giro d'Italia. Domani il vice del defunto Carmine Sommese, sarà sentito dal prefetto di Napoli per spiegare la posizione dell'Amministrazione. Intanto il popoloso centro del Nolano è diventato zona rossa Covid-19 e ci sono militari, carabinieri e polizia a presidiare i varchi d'accesso. Leggi su fanpage La vendetta soft di De Luca su Saviano - "mezza quarantena" dopo il funerale show

Coronavirus - Saviano in quarantena dopo il funerale di massa

opificioprugna : Dopo gli #assembramenti per il funerale del sindaco, a #Saviano nasce l'app Immbecilli. ( Marianna Cafiero… - bnotizie : Coronavirus, in quarantena il Comune di Saviano dopo il funerale del sindaco - Cronaca - SalvatoreTrica2 : RT @garzonealessio: Ecco come la regione #Campania dà dimostrazione a tutta l’Italia di serietà e velocità di azione. Il presidente #DeLuca… - SalvatoreTrica2 : RT @susy_juve: #DeLuca ha dichiarato zona rossa Saviano dopo che la città ha fatto il funerale in strada. Il mio cuore è tuo ?? https://t.c… - eleitaliana : RT @sweetanimals17: Dopo aver assistito al funerale del suo padrone, questo cane fa qualcosa di impensabile... #cani #dogs -