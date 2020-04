Donna si sdraia nuda sul cofano dell’auto dei carabinieri: necessario l’intervento del 118 [VIDEO] (Di domenica 19 aprile 2020) Si è sdraiata completamente nuda sul cofano dell’auto dei carabinieri probabilmente sotto effetto di droghe o alcool. E’ successo ad una Donna a Borgotrebbia (Piacenza). I militari hanno provveduto a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza per poterla aiutare. La Donna, diventata improvvisamente violenta, ha aggredito sia gli operatori sanitari che i militari stessi, che hanno tuttavia evitato che potesse farsi male in quanto incapace di intendere e di volere. Successivamente è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta alle cure del caso. La scena è stata filmata dai vicini dalle finestre. Ecco il VIDEO. Donna nuda sull’auto dei carabinieri: necessario l’intervento del 118 VIDEOL'articolo Donna si sdraia nuda sul cofano dell’auto dei carabinieri: necessario l’intervento del 118 VIDEO ... Leggi su calcioweb.eu Il delirio da quarantena inizia a farsi sentire (e vedere) : donna si sdraia nuda sulla macchina dei carabinieri [VIDEO]

