Domenica Live | ascolti | anticipazioni e ospiti di oggi 19 Aprile

francomoiraghi : Grazie a Tutti x avemi guardato & ascoltato Venerdi??Vi Aspetto Numerosi Oggi Domenica 19 Aprile 2020 x Mia Diretta… - SanremoAncheNoi : RT @mod_temporali: #Musica Domenica 19 aprile, alle ore 19:00, la cantautrice e scrittrice biscegliese @ericamou parteciperà al festival o… - jimi_nini : Non ci credo, devo mettermi a lavorare e stoppare la live. Di domenica mattina. Voglio bestemmiare. Avevo deciso di… - Giulia_Zula : RT @vallespaziale: Buongiorno, come ormai ogni domenica vi aspettiamo alle 11 sul canale per il Salotto della Valle Live! - live_serie : ???La #rassegnastampa di oggi domenica 19 aprile?? @Gazzetta_it @corsport tuttosport -

Domenica Live Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Domenica Live