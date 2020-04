Domenica In | Mara Venier perde la pazienza | “Adesso basta | vado via!”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 19 aprile 2020)sbotta in diretta aIn: “Adessovia” Ha dovuto fare i conti con problemi tecnici di ogni tiponella puntata diIn di oggi, portata al minimo per le misure di lockdown. Durante il collegamento con Iginio Massari e la figlia Debora dal loro laboratorio di Bergamo si sono verificati tre interruzioni eè sbottata aIn: “Non è vero, mi prendete pure in giro. Non c’è.via, grazie a tutti, arrivederci. Il collegamento non c’è, ma che figura mi fate fare ragazzi”, ovviamente tra le risate anche della sua squadra Rai presente in studio. La conduttrice ha lasciato la sua postazione al bancone, si è alzata e ha salutato tutti per scherzo. Per riempire i vuoti, aIn sono intervenuti i protagonisti de L’Allieva, Alessandra Mastronardi ...