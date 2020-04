Domenica In, imprevisto durante il collegamento con De Sica, la Venier sbotta: “Un disastro” (Di domenica 19 aprile 2020) durante la puntata odierna di Domenica In c’è stato un collegamento anche con Christian De Sica. Oggi, in particolar modo, ci sono stati una serie di imprevisti a causa dell’emergenza sanitaria, che hanno costretto Mara Venier a stare sola in studio. Alcuni suoi collaboratori, infatti, non hanno potuto raggiungere la postazione di lavoro in quanto bloccati dalle restrizioni a causa del Coronavirus. Ad ogni modo, i colpi di scena non sono finiti qui. Divertenti inconvenienti sono accaduti anche durante il collegamento con l’attore. La chiamata durante il collegamento con De Sica Christian De Sica ha chiacchierato con Mara Venier durante la prima parte della puntata odierna di Domenica In. Il collegamento, però, è stato alquanto altalenante a causa di problemi di connessione da parte dell’ospite. Ad incrementare ancor di più ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 19 aprile 2020)la puntata odierna diIn c’è stato unanche con Christian De. Oggi, in particolar modo, ci sono stati una serie di imprevisti a causa dell’emergenza sanitaria, che hanno costretto Maraa stare sola in studio. Alcuni suoi collaboratori, infatti, non hanno potuto raggiungere la postazione di lavoro in quanto bloccati dalle restrizioni a causa del Coronavirus. Ad ogni modo, i colpi di scena non sono finiti qui. Divertenti inconvenienti sono accaduti ancheilcon l’attore. La chiamatailcon DeChristian Deha chiacchierato con Marala prima parte della puntata odierna diIn. Il, però, è stato alquanto altalenante a causa di problemi di connessione da parte dell’ospite. Ad incrementare ancor di più ...

salam_zx : RT @faber_samir: @Dida_ti Non voltarti, non guardarti mai indietro S. King ?? 11.22.63 ?? Una bella serie un bel libro.. un viaggio nel te… - AnnamariaGalav2 : RT @MariaV75811: Buona domenica?? 'L’amore non è quello che vorremmo sentire ma quello che sentiamo anche senza volerlo... quello che non a… - LaMammaN1 : - errante_l : RT @MariaV75811: Buona domenica?? 'L’amore non è quello che vorremmo sentire ma quello che sentiamo anche senza volerlo... quello che non a… - Marty80682100 : RT @MariaV75811: Buona domenica?? 'L’amore non è quello che vorremmo sentire ma quello che sentiamo anche senza volerlo... quello che non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica imprevisto Un imprevisto a Domenica In, Mara Venier: “Non c’è ma sta bene” Yeslife Azione cattolica: la quarantena, “Un tempo da abitare”

“Un tempo da abitare… nell’imprevisto” è l’iniziativa che il settore Adulti dell’Azione cattolica ... il settore adulti di Ac ha voluto inoltre proporre dei video più brevi con un commento settimanale ...

La tombola di Pasqua tra 240 famiglie: «Attenta che te stai a spolmonà»

E c'è anche un imprevisto. Domenica mattina, l'inquilino del quinto piano della scala G si accorge che la sua finestra esterna è pericolante e chiama una ditta per l'intervento straordinario di messa ...

“Un tempo da abitare… nell’imprevisto” è l’iniziativa che il settore Adulti dell’Azione cattolica ... il settore adulti di Ac ha voluto inoltre proporre dei video più brevi con un commento settimanale ...E c'è anche un imprevisto. Domenica mattina, l'inquilino del quinto piano della scala G si accorge che la sua finestra esterna è pericolante e chiama una ditta per l'intervento straordinario di messa ...