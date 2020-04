Domenica 19 aprile 2020 | il vangelo del giorno e le parole del Papa nel giorno della

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 19 aprile 2020) 19. Ad una settimana da pasqua (nelpasqua ortodossa) viene celebrata la festaDivina Misericordia, istituita 20 anni fa daGiovanni Paolo II dando seguito a quanto chiese Gesù stesso in una delle apparizioni a suor Faustina Kowalska. EFrancesco in questa occasione ha celebrato la messa nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi metri dal colonnato di San Pietro – chiesa che proprio vent’anni faGiovanni Paolo II ha dedicato al culto in questione..20Dalsecondo Giovanni Gv 20,19-31 La sera di quel, il primosettimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il ...