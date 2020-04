Diavoli: Alessandro Borghi svela perché è doppiato nella versione italiana (Di domenica 19 aprile 2020) Alessandro Borghi aveva svelato in un post perché nella serie Diavoli il suo personaggio ha la voce di Andrea Mete. Diavoli è arrivato su Sky e molti spettatori si sono chiesti perché l'attore Alessandro Borghi sia stato doppiato. I motivi, secondo Borghi, sono due e uno di questi è che lui non è un doppiatore. Negli episodi andati in onda il 17 aprile, e che torneranno ogni venerdì alle ore 21.15 su Sky Atlantic (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e su NOW TV (disponibile anche on demand), il personaggio di Massimo Ruggero ha infatti la voce di Andrea Mete. Alessandro Borghi aveva spiegato perché gli spettatori italiani lo vedranno con una voce diversa in occasione di un ... Leggi su movieplayer Diavoli : esordio record per la nuova serie con Alessandro Borghi

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nelle prime due puntate della serie tv Diavoli (VIDEO)

Diavoli : Alessandro Borghi e i The Jackal commentano il primo episodio (Di domenica 19 aprile 2020)avevato in un post perchéserieil suo personaggio ha la voce di Andrea Mete.è arrivato su Sky e molti spettatori si sono chiesti perché l'attoresia stato. I motivi, secondo, sono due e uno di questi è che lui non è unre. Negli episodi andati in onda il 17 aprile, e che torneranno ogni venerdì alle ore 21.15 su Sky Atlantic (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e su NOW TV (disponibile anche on demand), il personaggio di Massimo Ruggero ha infatti la voce di Andrea Mete.aveva spiegato perché gli spettatori italiani lo vedranno con una voce diversa in occasione di un ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Diavoli: Alessandro Borghi svela perché nella versione italiana è doppiato - Screenweek : Tutto quello che dovete sapere per prepararvi alla nuova serie Sky Studios, #Diavoli @SkyAtlanticIT… - exmpatia : in questa domenica triste e vuota ho deciso di vedere il primo episodio di Diavoli e molto probabilmente vedere Pat… - bnotizie : Diavoli, la recensione del thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey - Inbuonafede : RT @bloodyrachell: tweet di apprezzamento per Alessandro Borghi, perché se lo merita. #Diavoli -