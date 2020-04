Denunce ai centri antiviolenza aumentati del 74,5% durante il lockdown (Di domenica 19 aprile 2020) Sono 2.867 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza della rete D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza - dal 2 marzo al 5 aprile 2020, il 74,5% in più (1224 donne) rispetto alla media mensile registrata due anni fa. Le maggiori richieste di aiuto sono arrivate dalla Lombardia e dalla Toscana. Un dato drammatico che riflette, denunciano le associazioni del settore, gli effetti collaterali dovuti alla convivenza con il proprio aguzzino a cui molte donne sono costrette dal lockdown. Il femminicidio di Truccazzano Proprio il 19 aprile a Truccazzano, nel milanese, una donna di 47 anni è stata uccisa dal compagno in casa. A quanto si è appreso, lei voleva interrompere la relazione ma aveva accettato di ospitarlo per via delle norme relative all'emergenza Coronavirus. L'aumento di prime richieste di aiuto Dai dati dei centri D.i.Re è emerso ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - allarme centri antiviolenza : “Calo richieste d’aiuto. Donne maltrattate costrette in casa - ci sarà boom di denunce a fine emergenza” (Di domenica 19 aprile 2020) Sono 2.867 le donne che si sono rivolte aidella rete D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza - dal 2 marzo al 5 aprile 2020, il 74,5% in più (1224 donne) rispetto alla media mensile registrata due anni fa. Le maggiori richieste di aiuto sono arrivate dalla Lombardia e dalla Toscana. Un dato drammatico che riflette, denunciano le associazioni del settore, gli effetti collaterali dovuti alla convivenza con il proprio aguzzino a cui molte donne sono costrette dal. Il femminicidio di Truccazzano Proprio il 19 aprile a Truccazzano, nel milanese, una donna di 47 anni è stata uccisa dal compagno in casa. A quanto si è appreso, lei voleva interrompere la relazione ma aveva accettato di ospitarlo per via delle norme relative all'emergenza Coronavirus. L'aumento di prime richieste di aiuto Dai dati deiD.i.Re è emerso ...

