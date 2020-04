De Sica come Montesano fa un appello al governo, ma Mara chiude il collegamento: “Un disastro” (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo Montesano, arriva l'appello di Christian De Sica al governo. “Pensate anche a noi dello spettacolo”, dice Christian in collegamento da casa con Domenica in. Proprio ieri su Libero vi abbiamo parlato della lettera a Conte di Enrico Montesano, che ha chiesto maggiore attenzione da parte del governo agli attori e a tutto l'indotto che gravita attorno a loro. Adesso gli fa eco De Sica, che appare con una barba foltissima in collegamento. “Dovevo girare un film con Siani, dovevo fare babbo Natale. Ora speriamo di girarlo ad agosto”, racconta l'attore. Che poi tuona: “Invito il governo a pensare anche a noi gente del mondo dello spettacolo, se ci fermiamo è un macello. Speriamo che si possa riprendere il più presto possibile, oltre a noi ci sono tantissime persone che lavorano dietro le quinte”. De Sica poi ... Leggi su liberoquotidiano Scoprire luoghi lontani viaggiando con la musica - come fare?

Viso senza trucco : come disintossicare la pelle stando a casa!

Trolls e generi musicali : come cambiano le sei diverse tribù di Trolls World Tour (Di domenica 19 aprile 2020) Dopo, arriva l'di Christian Deal. “Pensate anche a noi dello spettacolo”, dice Christian inda casa con Domenica in. Proprio ieri su Libero vi abbiamo parlato della lettera a Conte di Enrico, che ha chiesto maggiore attenzione da parte delagli attori e a tutto l'indotto che gravita attorno a loro. Adesso gli fa eco De, che appare con una barba foltissima in. “Dovevo girare un film con Siani, dovevo fare babbo Natale. Ora speriamo di girarlo ad agosto”, racconta l'attore. Che poi tuona: “Invito ila pensare anche a noi gente del mondo dello spettacolo, se ci fermiamo è un macello. Speriamo che si possa riprendere il più presto possibile, oltre a noi ci sono tantissime persone che lavorano dietro le quinte”. Depoi ...

Noovyis : (De Sica come Montesano fa un appello al governo, ma Mara chiude il collegamento: “Un disastro”) Playhitmusic - - chicco21102006 : @Chry47203750 come diceva il grande de sica....?????? - __moonrise : Sperando che la connessione di Riccardo non sia come quella di De Sica #DomenicaIn - ML_Napolitano : Christian racconta di un film che si stava girando alla basilica di San Paolo. In questo film furono inseriti ebrei… - MatteoShiro : RT @borraccino_: Mara non sa come e dove poggiare l'IPad, De Sica che mette il video in pausa e FaceTime continua a squillare ?????? #Domenica… -