De Luca vuole isolare la Campania dal Nord. Ma in 200 si accalcano al funerale fuorilegge (Di domenica 19 aprile 2020) Massimo Malpica Folla alle esequie del sindaco di Saviano. Il prefetto: "Molte violazioni" Prima di blindare la Campania per fermare il «pericolo» che arriva dal Nord, il Governatore campano Vincenzo De Luca dovrebbe dare una stretta ai controlli in casa sua. A pochi chilometri da Napoli, ieri, è andato in scena un funerale che ha seppellito anche il buon senso. Siamo a Saviano, comune del Nolano, provincia di Napoli. In strada, tra due ali di folla c'è un carro funebre fermo, davanti al mezzo tre mucchi di palloncini tricolori. Ci sono pure i rappresentanti delle forze dell'ordine, presenti in buon numero e impassibili di fronte a questa massiccia manifestazione di affetto della cittadinanza, che partecipa compatta alle esequie del proprio sindaco. Ma è davvero difficile pensare che Carmine Sommese, primo cittadino di Saviano, scomparso ... Leggi su ilgiornale Feltri a De Luca : “Vuole chiudere i confini solo in entrata o anche a chi preferirebbero uscire?”

La governatrice della Calabria : «De Luca vuole chiudere - io qui non ho mai aperto»

Nuovo ponte Genova, il Coronavirus non ferma i lavori

Anche Luca Bucci, il sindaco del capoluogo ligure, ha voluto dire la sua: “Ci piacerebbe se l’ultima campata del nuovo viadotto sul Polcevera fosse varata il 25 aprile, in quel giorno che per tutto il ...

Coronavirus in Campania, nessuna tregua per cibo da asporto e librerie

Da ieri alle 14 quando sono scaduti i termini per presentare proposte per la ripresa delle attività economiche. Istruttoria voluta dal governatore De Luca a cui hanno aderito associazioni di categoria ...

