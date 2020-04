De Luca: «Senza le Regioni, l’Italia sarebbe sprofondata nella tragedia» (Di domenica 19 aprile 2020) Il Corriere della Sera intervista il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ritiene giusta la prudenza dell’Italia nel ripartire, nell’avviare la cosiddetta Fase 2. Non si può sbagliare, in questo momento. «Non possiamo dire “partiamo, vediamo e poi magari correggiamo per strada”. Se prendessimo decisioni che dopo due settimane alimentano un contagio generalizzato sarebbe una tragedia, dovremmo chiudere di nuovo tutto. Ma, dopo un mese e mezzo di quarantena, un’altra stagione come questa il Paese non la reggerebbe. Dunque non possiamo sbagliare». Il problema non è affatto superato. «Abbiamo una situazione di questo tipo: nel Sud nel complesso si è contenuto il contagio; in alcune Regioni del Nord ancora oggi si registrano da 400 a 1.000 contagi in più. È evidente, allora, che non si ... Leggi su ilnapolista Luca Argentero - spettatrice : “Senza GF non sarebbe diventato famoso”

Alessia Marcuzzi e il pranzo di Pasqua con i genitori senza rispettare la quarantena : Selvaggia Lucarelli chiamata in ballo risponde

"Il regalo più bello è qua". Luca Argentero - compleanno magico con Cristina senza veli - (Di domenica 19 aprile 2020) Il Corriere della Sera intervista il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Ritiene giusta la prudenza dell’Italia nel ripartire, nell’avviare la cosiddetta Fase 2. Non si può sbagliare, in questo momento. «Non possiamo dire “partiamo, vediamo e poi magari correggiamo per strada”. Se prendessimo decisioni che dopo due settimane alimentano un contagio generalizzatouna, dovremmo chiudere di nuovo tutto. Ma, dopo un mese e mezzo di quarantena, un’altra stagione come questa il Paese non la reggerebbe. Dunque non possiamo sbagliare». Il problema non è affatto superato. «Abbiamo una situazione di questo tipo: nel Sud nel complesso si è contenuto il contagio; in alcunedel Nord ancora oggi si registrano da 400 a 1.000 contagi in più. È evidente, allora, che non si ...

LegaSalvini : Luca #Zaia: «Se fosse per me riaprirei tutto il 4 maggio, già pronto un piano per partire anche prima. Lavoriamo pe… - robertosaviano : E, come sempre, parli senza attaccare prima il cervello. Quel che ho scritto in un articolo su #LeMonde (e non, com… - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “Pasqua? Chiunque verrà trovato fuori casa senza motivo sarà sanzionato. Controlli rigorosi,… - SoniaLaVera : RT @Noiconsalvini: Luca #Zaia: «Se fosse per me riaprirei tutto il 4 maggio, già pronto un piano per partire anche prima. Lavoriamo per le… - Luca_tern : RT @CCFCattaneo: 'Chiunque parli di “rischio del debito pubblico” senza distinguere tra debito in moneta nazionale e debito in moneta stran… -