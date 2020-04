Damante e Giulia De Lellis | parla Raffaella Mennoia | “Gli ho raccomandato di non farsi

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 19 aprile 2020)del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De, ecco cosa ha detto l’autrice di Uomini e Donne Si torna are di Andrea Damante e Giulia De, coppia nata anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Il loro ritorno di fiamma non è più un segreto, i due hanno anche iniziato a mostrarsi insieme sui social. Anchehato della loro riconciliazione, l’autrice di Uomini e Donne è felice che siano tornati insieme. Come ha scoperto che erano tornati insieme? É stata proprio la Dea rivelarle la notizia, durante una diretta Instagram laai fan ha raccontato: “Quando Giulia mi ha detto ‘Ti devo dire una cosa’ le ho detto ‘Ti blocco’. In maniera ...