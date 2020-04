“Da Pasqua c’è un nuovo cratere a Napoli”, smentito il video fake (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un nuovo cratere venuto fuori sulla Solfatara durante le feste di Pasqua. Il video fa il giro di gruppi e finisce in rete dove diventa virale. Ma si tratta di un fake, come spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). «Il “cratere” cui si riferisce il video è l’area fumarolica di Pisciarelli» precisa l’Ingv in una nota ed «è attivo da ben oltre 10 anni». «La Sezione dell’INGV “Osservatorio Vesuviano” effettua sopralluoghi e campionamenti almeno settimanali nell’area di Pisciarelli» e infatti «l’evoluzione del processo di intensificazione dell’attività idrotermale nell’area di Pisciarelli è ben noto e costantemente descritto in lavori scientifici e nei Bollettini ... Leggi su anteprima24 Cataldi e il ‘particolare’ regalo della moglie per Pasqua. E sullo scudetto ammette : “Darei qualsiasi cosa”

