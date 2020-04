Cristiano Malgioglio in lutto: “Se ne è andato per il coronavirus…” (Di domenica 19 aprile 2020) Cristiano Malgioglio sui suoi profili social ha annunciato la morte per coronavirus di un suo grande amico. Un dolore immenso per il cantante. Cristiano Malgioglio (fonte da gettyimages)Un annuncio a ciel sereno quello di Cristiano Malgioglio sul suo profilo Twitter. Il cantante, che è noto in Italia per le sue stravaganze e i suoi modi di fare sempre sopra le righe, ha pubblicato un post in cui esprime tutto il suo dolore. Purtroppo anche lui da vicino è stato colpito dal Coronavirus, un male invisibile contro il quale tutti noi stiamo combattendo. Ma non tutti ce la fanno. Infatti Cristiano ha dato la notizia della morte di un suo caro amico che non è sopravvissuto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Cristiano Malgioglio, IL CANTANTE DISPERATO Cristiano Malgioglio in lacrime:”Il Coronavirus se l’è preso, mi ... Leggi su chenews Coronavirus - lutto per Cristiano Malgioglio : “Sono addolorato”

“E’ finita - senza lavoro…” : Cristiano Malgioglio disperato - la confessione sulla sua dolce metà

Grande Fratello 2020 - Cristiano Malgioglio : “Boh! Speriamo…” (Di domenica 19 aprile 2020)sui suoi profili social ha annunciato la morte per coronavirus di un suo grande amico. Un dolore immenso per il cantante.(fonte da gettyimages)Un annuncio a ciel sereno quello disul suo profilo Twitter. Il cantante, che è noto in Italia per le sue stravaganze e i suoi modi di fare sempre sopra le righe, ha pubblicato un post in cui esprime tutto il suo dolore. Purtroppo anche lui da vicino è stato colpito dal Coronavirus, un male invisibile contro il quale tutti noi stiamo combattendo. Ma non tutti ce la fanno. Infattiha dato la notizia della morte di un suo caro amico che non è sopravvissuto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –, IL CANTANTE DISPERATOin lacrime:”Il Coronavirus se l’è preso, mi ...

fseviareggio : RT @MauryKostanzo: “Ti mando nostra sorella”. La clip è con Cristiano Malgioglio. #domenicain - xxv_xvii : RT @erosazzurro: Lo ripeto Parlare di calcio con uno juventino è come parlare di fessa con con cristiano #malgioglio Tiemp perz.. - MauryKostanzo : “Ti mando nostra sorella”. La clip è con Cristiano Malgioglio. #domenicain - sempiternalpajn : RT @yleniaindenial: Lady Gaga che non invita suo cugino Cristiano Malgioglio a questo evento dimostra che non bisogna mai fidarsi dei paren… - bnotizie : Grande Fratello 2020, Cristiano Malgioglio: `Boh! Speriamo...` | LaNostraTv -