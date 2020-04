Covid Puglia Bollettino 19 aprile, 120 nuovi positivi, 35 in provincia di Bari (Di domenica 19 aprile 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 19 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2175 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 120 casi, così suddivisi: 35 nella provincia di Bari; 0 nella provincia Bat; 27 nella provincia di Brindisi; 30 nella provincia di Foggia; 8 nella provincia di Lecce; 3 nella provincia di Taranto, 1 caso di cittadino fuori regione 16 casi la cui provincia è in corso di attribuzione. Sono stati registrati oggi 2 decessi: 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 42.598 test. Sono 427 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 in Puglia - Emiliano “Priorità alla salute - no ai facili entusiasmi - dobbiamo prepararci alla ripartenza per non scatenare il caos”

Emergenza Covid-19 - Coldiretti - prezzi alle stelle in Puglia - raddoppiati i prezzi di zucchine e arance - le fragole vendute come oro

