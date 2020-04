Covid-19, kit sierologici ai box pronti per il “via” (Di domenica 19 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ lotta contro il tempo per realizzare il kit sierologico più rapido e più affidabile per partecipare al bando del Governo che dai primi di maggio vuol realizzare un primo esame epidemiologico in Italia su almeno 150 mila persone di tutte le età e di tutte le aree geografiche. Un primo passo per capire quante persone siano venute in contatto con il coronavirus. In cantiere ce ne sono molti e di diversi tipi. Ma al di là del bando del Governo, in diverse Regioni c’è una richiesta enorme di questi kit. La Lombardia partirà in modo autonomo nelle 23 province più colpite già dalla fine di questo mese. Così anche Emilia-Romagna, Liguria e Puglia. Il Lazio comincerà con i test su 60 mila rappresentanti delle Forze dell’Ordine. In totale ne eseguirà 300mila. Dunque ... Leggi su quifinanza Test immunità Covid-19 - al via bando di gara : kit pronti dal 3 maggio

Covid 19 - si parte con i test di immunità a 150 mila italiani : a breve il bando per i kit

Ultime Notizie dalla rete : Covid kit Covid-19, kit sierologici ai box pronti per il "via" Teleborsa NASA: il test con astronauti di SpaceX Crew Dragon fissato per il 27 maggio

18 APR Coronavirus e app di tracciamento dei contagi tramite Bluetooth ... ma solo poche hanno definito una strategia 17 APR S-Mart, un kit di sopravvivenza per affrontare l'attuale situazione ...

Covid, per i dimessi dal Morelli ci sono un kit e il "Diario del monitoraggio domiciliare"

Il Covid è un virus molto contagioso, quindi è necessario tutelare i familiari di chi ... i reparti di osservazione breve intensiva di Sondrio e Chiavenna dove i pazienti attendono l’esito del tampone ...

