Covid-19 | immunologo Francesco Le Foche a Domenica In “Il virus tende ad autospegnersi

Leggi su baritalianews

(Di domenica 19 aprile 2020) Un contributo importante per chiarire alcuni aspetti sul Coronaè stato dato dal professoreLedel Policlinico Umberto I di Roma. Il famoso medico è stato molto positivo sull’evoluzione del corona: «Le persone che hanno necessità di terapie intensive sono diminuite, quindi la situazione è in miglioramento. Nei luoghi di eccellenza, come la Lombardia e il Piemonte, il sistema sanitario nazionale è stato molto stressato, nelle altre regioni meno, ma ora per fortuna si è decompresso. Il Lazio ha tenuto bene, posso parlare del Policlinico Umberto I, avendo più aree siamo riusciti a dividere bene i casie quelli che non lo erano, ma in generale il sistema sanitario italiano si è dimostrato essere un’eccellenza». L’ha anche detto che: ...