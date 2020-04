COVID-19 | Bonetti | Assegno per ogni figlio fino ai 14 anni

Leggi su blogo

(Di domenica 19 aprile 2020) La Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elenaha annunciato oggi via Facebook la proposta da lei presentata per dare un supporto alle famiglie italiane in questo momento di assoluta emergenza legata all'epidemia di coronavirus-19.Alle famiglie, mai come in questo momento, serve progettualità e visione. Unnon è “una tantum” ed è il motivo per il quale la proposta che ho presentato prevede unper, almenoai 14, da aprile a dicembre, secondo il reddito Isee: 160 euro per redditi inferiori a 7mila euro, 120 per redditi tra i 7 e i 40mila euro, 80 euro per redditi superiori.ha aggiunto:Allo stesso modo sono al lavoro per strutturare un’offerta di sostegno all’educazione e alla custodia dei figli: congedi parentali estesi, voucher baby sitter ma anche creazione di una ...