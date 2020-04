Covid-19 | a Roma 22 nuovi casi 87 nel Lazio D' Amato | «Dato più basso da

Corriere : L’infermiera di Varese e la scritta «Totti 10» sulla tuta anti Covid - ValeriaValente_ : Oggi a Roma i primi inserimenti in una nuova struttura di accoglienza con 40 posti destinati a #donne in situazione… - myrtamerlino : Ha ragione il neo presidente di #Confindustria #Bonomi quando dice che la politica non sa cosa fare. Ma forse dobbi… - startzai : RT @alelomi: ?? Covid-19 Challenge, la call per le migliori idee sul post-emergenza che mette a disposizione 5 milioni di euro?? Campus Bio-… - LucyMilano92 : RT @danyeronia: Anna è infermiera. Ha denunciato per #violenza il padre dei suoi figli. Anna non lavora in un H-#COVID ma, secondo il giudi… -

Covid Roma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid Roma