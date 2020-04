Cotton il cagnolino che ha aspettato il suo amico umano per diverso tempo

Leggi su bigodino

(Di domenica 19 aprile 2020) La maggior parte delle persone, ogni volta che finisce di lavorare, non desidera altro che tornare a casa e vedere i propri amici a quattro zampe.è un dolceche hail suo amato, per diversi mesi, davanti la porta della sua abitazione. L’uomo era dispiegato nell’addestramento per l’esercito ed ovviamente, non poteva tornare a casa ogni volta che voleva, ma doveva stare fuori per molto. Il suo amato, essendo sordo, non poteva sentirlo arrivare. Infatti ha trovato un metodo davvero commovente, per aspettarlo. In molti ne sono rimasti stupiti, vederlo è davvero incredibile. Il dolce cucciolo, si è messo praticamente davanti la porta a vetro, riuscendo a spostare anche la tenda. Hapersettimane che il suotornasse a casa. Però, quando lo ha visto camminare ...