Così Milano si salva dal contagio globale "Meglio di New York Londra e Madrid" (Di domenica 19 aprile 2020) Enza Cusmai Studio San Raffaele confronta la Lombardia con sei aree metropolitane: "No eccessi di mortalità" Nel mese di marzo, quando la tempesta virale ha imperversato con più violenza, si sono contati più morti a New York, Madrid e Bruxelles, che a Milano e nell'intera Lombardia. Regione che si posizione nella media subito sopra Parigi e Londra. Lo studio è in corso di pubblicazione ed è stato condotto dai ricercatori di Igiene e sanità pubblica dell'Università Vita-Salute San Raffaele, nell'ambito di un progetto europeo Horizon 2020 su COVID-19. Nel documento si analizzano la diffusione dell'epidemia in sei ambiti metropolitani che circondano grandi agglomerati urbani. Le aree hanno in comune consolidati scambi con la Cina e presentano caratteristiche simili per demografia, attività commerciali e grandi spostamenti ...

