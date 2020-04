Corre senza mascherina: runner minacciato e pestato a sangue (Di domenica 19 aprile 2020) Giorgia Baroncini È successo a Sant'Agostino di Albignasego (Padova). L'uomo stava Correndo con il suo cane quando è stato prima insultato e poi picchiato da due uomini "Sono sconvolto. Credevo di vivere in un quartiere tranquillo e scopro che, d'improvviso, si può scatenare una violenza e ferocia inaudite e inspiegabili". A parlare è un ingegnere 50enne residente a Sant'Agostino di Albignasego (Padova), vittima di una feroce aggressione da parte di due uomini. Venerdì sera il 50enne è stato infatti picchiato a sangue perché faceva jogging senza mascherina. L'uomo è uscito di casa per una corsetta in compagnia del suo cane. "Avevo una felpa intorno al collo pronto ad alzarla sul viso se avessi incrociato qualcuno. In linea d'aria ero a un centinaio di metri da casa. Non c'era anima viva, ero solo con il mio cagnolino", ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - corre senza mascherina e viene massacrato

