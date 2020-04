Coronavirus | Zaia | “Nella fase 2 la mascherina è fondamentale | non ho mai firmato alcuna

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) “Se alcuni presidenti chiudono i confini regionali allora fanno loro l’autonomia, non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord”. Lo ha sottolineato stamani il presidente del Veneto, Luca, in seguito all’emergenza. “Mettetevi nei panni – ha aggiunto– di un cittadino che sale in treno. Se si chiudono i confini regionali verranno tutti soppressi, il Frecciarossa sarà fermo, nessun tipo di trasporto verrà autorizzato, che proposta è? Se poi c’è qualcuno che vuole preservare un’area delicata, ad altissima popolosità o con persone a rischio, è comprensibile, ma se dicono che chiudono i confini regionali mi dicano come fare. E io – ha concluso – non ho maiordinanze per chiudere”. “Laal mare? Se sei in luogo ...